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Подмосковные мошенники выманили у пенсионеров 2 млн рублей

15:32
  • вторник
  • 15 января 2019

Одна из женщин призналась, что у нее "крыша поехала"

В Подмосковье задержаны мошенники, которые обманывали пенсионеров на сумму более двух миллионов рублей. Они звонили по телефону пожилым людям, представлялись сотрудниками полиции и говорили, что их сын или внук сбил насмерть человека. Чтобы дело не возбуждать, нужно было заплатить определенную сумму. Большинство из пенсионеров терялись и соглашались отдать все.

"Что ему грозит? Он говорит - ну где-то лет до пяти. Я прям обалдела, у меня, конечно, крыша поехала. Я говорю, я нашла, но всего я наберу, ну где то 200 от силы. Там вроде говорят, ну хорошо, никому ничего не говорите, сейчас подъедет к вам человек, вышла - смотрю, от угла дома отходит человек, высокий такой, я встретилась с ним, и он говорит деньги принесли? Я говорю, да, вот конверт деньги принесла", - рассказала пострадавшая.

Всего задержано пятеро мужчин, двое из которых были ранее судимы, передает "ТВ Центр". Во время обысков в их квартирах найдены телефоны и сим-карты, с которых совершались звонки. Установлена причастность как минимум к семи преступлениям. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

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Задержанный мошенник
Задержанный мошенник
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