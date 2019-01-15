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Жители востока Москвы пересели на электробусы

15:16
  • вторник
  • 15 января 2019

Электробусы вышли на пятый по счету городской маршрут

Электробусы  начали  курсировать на востоке Москвы  по маршруту 83. Он начинается на Уссурийской улице и заканчивается у станции метро Преображенская площадь. Это уже пятый  маршрут, где применяется транспорт на электрической тяге.

От Уссурийской улицы до Преображенской площади - с комфортом и заботой об экологии. Электробусы теперь курсируют и на 83 маршруте.

- У нас в Гольянове была одна достопримечательность - киоск шаурмы, а теперь появился электробус. Это уровень XXII века для нас.

- Когда вошла, то сразу, уютно, тепло и благородно. Они удобнее, чем троллейбус ходит с этими палками, тот холодный. А здесь все замечательно и здорово.

Салон просторный, сидения - удобные, ход - плавный. Электробус оказался проворнее своего предшественника – троллейбуса.

- На шоссе, где улица Лескова, постоянно аварии, вставали троллейбусы в ряд. А теперь пустили электробусы. Теперь такого нет, потому что он не привязан к контактной сети, он может все объехать.

Если в дороге разрядится телефон - на поручнях USB разъёмы. Температура в салоне не опускается ниже 21 градуса. И даже когда в столицу придут морозы - на работе электробуса это не скажется.

"Подогрев батарей, он предусмотрен при отрицательных температурах, он подогревает тяговые батареи до температуры 15 градусов", - сказал водитель электробуса Михаил Носов.

Полная зарядка батарей на этих станциях занимает 20-25 минут. Все автоматизировано, водителю даже не нужно выходить из кабины. Есть время отдохнуть, проверить работу систем. А после электробус вновь выйдет на маршрут.

В Москве уже курсируют 45 электробусов. На информационных табло они обозначены буквой "Э" рядом с номером маршрута.

"Транспорт прекрасно справляется с работой в зимнее время, текущий коэффициент выпуска составляет 0.90-0.95. Это очень высокий показатель, отвечающий мировым стандартам. В ближайшее время ожидается поступление еще 150 электробусов. Их распределят на самые загруженные маршруты", - заявил начальник отдела реализации специальных проектов "Мосгортранс" Артем Бурлаков.

Виктор Прокушев, Евгений Кузнецов, Алексей Овчинников. "ТВ Центр".

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