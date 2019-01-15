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У экс-главы подмосковного района нашли дома и землю на 10 миллиардов рублей

14:51
  • вторник
  • 15 января 2019

Чиновник не признает свою вину

Генеральная прокуратура потребовала изъять и обратить в доход государства незаконно нажитое имущество бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Ведомство готовит материалы для судебного разбирательства.

Официальный представитель прокуратуры Александр Куренной на видеоканале "Эфир" сообщил, что размер имущества превышает доходы Шестуна.

"Рыночная стоимость обращенного Шестуном в свою пользу государственного имущества… по предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 миллиардов рублей… Имущественное положение Шестуна не соответствует никоим образом его официальным доходам", - цитирует слова представителя РИА Новости.

Прокуроры провели проверку и обнаружили у экс-главы более 676 объектов недвижимости, 565 из которых – земельные участки. Они оформлены на подконтрольные Шестуну юридические лица с номинальными генеральными директорами.

В сумме на балансе чиновника числится более 13 миллионов квадратных метров недвижимости, принадлежавшей государству. Часть земли была распродана.

Более того, у Шестуна есть личный земельный участок площадью 17 гектаров. Он получил его после проведения нескольких фиктивных аукционов. Также были обнаружены две присвоенные базы отдыха в Серпуховском районе и значительный автопарк из 22 автомобилей, стоимость которых составляет около 27 миллионов рублей.

Сначала Шестуна обвинили в превышении должностных полномочий с причинением ущерба бюджету в размере 62,8 миллиона рублей. Позже следствие переквалифицировало дело в мошенничество. Экс-главе района грозит до 10 лет тюрьмы.

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