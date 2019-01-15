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Лукашенко после заявления о Донбассе увидел угрозу на Востоке

14:35
  • вторник
  • 15 января 2019

Белоруссия подверглась ревизии на предмет суверенитета со всех сторон

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об грозах и с Запада, и с Востока.

"Беларусь и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости", - приводит слова Лукашенко ТАСС.  

Ближайшие два года - 2019-й и 2020-й - станут непростыми для белорусов, нужно быть готовым ответить на вопрос о независимости, отметил президент. "Никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно", - подчеркнул белорусский лидер.

Накануне Лукашенко назвал военный конфликт в Донбассе недоразумением, который нужно срочно заканчивать.

С конца минувшего года Лукашенко выражает опасения, что Москва хочет включить Белоруссию в состав России. В новогоднем поздравлении президент призвал народ укреплять свою государственность. В свою очередь в Кремле уточнили, что никаких разговоров об интеграции России и Белоруссии не ведется.

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