Шокирующая версия взрыва в Магнитогорске

Трагедия могла произойти из-за банальной ревности

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря мог стать результатом бытовой диверсии. Такую версию отрабатывает следствие.

Особенно сотрудников СКР заинтересовала однокомнатная квартира № 317 на третьем этаже. В тот роковой день в ней погибли два человека, не зарегистрированных по этому адресу. Но состоявших в любовных отношениях.

Как сообщает "Московский комсомолец", это были 43-летняя учительница младших классов и ее 31-летний ухажер. Они пришли в гости к хозяину квартиры на одну ночь. Сам владелец жилья отмечает, что газовое оборудование в квартире было полностью исправным. В связи с этим следствие отрабатывает версию, что взрыв газа мог быть устроен специально. По данным "МК", у женщины было еще несколько любовников, а также муж, с которым она жила отдельно.

При этом близкая подруга погибшей считает, что вряд ли кто-то мог пойти на такое из простой ревности. "Город у нас - не мегаполис — слухи ходят, могли догадываться. А если вы про то, что кто-то из них мог погубить целый дом, то это вряд ли — ведь безумцем надо быть, да и ещё и сил надо - на такое пойти. Если только кто-то мог не рассчитать", - подчеркнула она.

По версии журналистов "МК", хозяин квартиры №317 оставил парочку в своей квартире, а сам вышел. Это произошло вечером 30 декабря. Пока неизвестно, заходил ли кто-то в квартиру после того, как ее покинул владелец.

Ранее следователи взялись за проверку хозяйки еще одной квартиры - №315. Сообщалось, что именно там находился эпицентр взрыва. Ее владелица уже дала подписку о неразглашении данных предварительного расследования. Однако после этого в СМИ появилась подробная информация о квартире. В частности, стало известно, что она сдавалась посуточно.

31 декабря в Магнитогорске Челябинской области из-за взрыва газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек.