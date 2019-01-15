На Украине назвали металлоломом переданные Западом корабли

Украинский депутат считает, что в стране нет собственного нормального флота

Военные корабли, которые переданы Киеву западными партнерами, являются ни чем иным как "черметом". Об этом заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

"По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране", - сказал нардеп в эфире канала NewsOne, добавив, что переданный Украине "чермет" никак не повиляет на ситуацию в стране.

По мнению парламентария, у Украины нет собственного "нормального" флота. Мосийчук считает, что в стране необходимо развивать судостроение.

В конце сентября 2018 года береговая охрана США торжественно передала Украине два 30-летних списанных патрульных катера класса Island. На церемонии присутствовали американский вице-адмирал Майкл Макаллистер и президент Украины Петр Порошенко.