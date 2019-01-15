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Автобус с волейболистами "Зенита" разбился в ДТП

15:13
  • вторник
  • 15 января 2019

Авария произошла в Турции

Волейболисты казанского клуба "Зенит" попали в дорожную аварию в Анкаре. Автобус должен был отвезти их на матч Лиги чемпионов с местным "Халкбанком".

Доигровщик команды Алексей Спиридонов сообщил о подробностях происшествия. "Автобус с нашей командой попал в ДТП в Анкаре, причем мы ехали в сопровождении полиции. Мы ехали по среднему ряду, справа вылетела машина, за рулем была девушка. Она по касательной врезалась в наш автобус и в машину полиции и перевернулась", - цитирует слова Спиридонова РИА Новости.

По его словам, девушку увезли на скорой помощи в больницу, она сильно кричала от боли. Никто из спортсменов не пострадал. Их отправили в отель пешком, поскольку движение на дороге было перекрыто.

В ДТП столкнулись автобус, полицейская машина и еще три автомобиля. Пострадали два человека.

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Автобус с волейболистами "Зенита" разбился в ДТП
Автобус с волейболистами "Зенита" разбился в ДТП
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