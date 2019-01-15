В Абхазии застрелили россиянина

41-летний мужчина больших денег не имел, работал автомехаником

В Абхазии убили 41-летнего переселенца из Костромской области. Мужчина переехал в республику пять лет назад вместе с семьей – женой и двумя детьми.

Трагедия произошла накануне в селе Тамыш Очамчырского района. Неизвестные в масках зашли на участок, Глава семейства вышел к ним, после чего завязалась потасовка. Затем злоумышленники выстрелили ему в левую ногу из ружья и скрылись. От полученных ранений мужчина скончался, пишет "Интерфакс".

По данным местных СМИ, мужчина работал простым автомехаником и больших денег не имел. "Никому не мешал и всегда всем помогал. Не реально, чтобы его убили за деньги. Непонятно за что", - рассказал первый замглавы Очамчырского района Славик Кучуберия.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. расследованием занимаются следователи МВД Абхазии.

Летом 2017 года неизвестные в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, напали на группу российских туристов. Одному туристу они нанесли несколько ножевых ранений, от которых тот скончался. Женщин и детей преступники похитили. Позже заложников освободили полицейские, однако нападавшим удалось скрыться, их задержали через сутки.