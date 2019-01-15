Пугачева чудом избежала смерти

Примадонна начала задыхаться прямо в студии

Съемки программы "Сегодня вечером" чуть не закончились трагедией. Пугачевой стало плохо сразу после того, как она появилась в кадре.

"Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля! Я была в этой студии много раз – и ничего, все нормально. А сегодня прямо не могу остановиться!", - цитирует слова артистки Собеседник.

Пугачева предположила, что у нее развилась аллергия на искусственный снег, который лежал в студии для создания праздничной атмосферы. Сначала у нее начало першить в горле, а спустя несколько минут появились признаки удушья. Когда Примадонна поняла, что не может справиться с приступом, покинула съемки.

Программа была посвящена 40-летнему юбилею творческой деятельности Игоря Николаева. Алла Борисовна приехала, чтобы поздравить близкого друга.