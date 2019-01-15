Осужденная в Таиланде Настя Рыбка умоляет не отправлять ее в Беларусь

Рыбку и Лесли до депортации держат в иммиграционном центре Таиланда

Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич) будет депортирована властями Таиланда в Белоруссию, поскольку у нее гражданство этой страны. Во вторник суд в Паттайе по делу о нелегальном "секс-тренинге" в Таиланде приговорил ее к условному сроку и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку в следственном изоляторе.

Между тем, по данным The Bell, Рыбка не хочет возвращаться в Белоруссию. Она намерена выехать в одну из стран, с которой у России действует безвизовый режим.

Кроме того, на родину будут депортированы ее "коллега" по "секс-тренингу" россиянин Алекс Лесли (Александр Кириллов), а также еще шесть фигурантов этого дела, передает РИА Новости.

Рыбка и Лесли были задержаны тайской полицией в феврале прошлого года. Их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства страны. Сейчас они находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда.