Покалеченная Савченко разразилась гневной тирадой

Она потребовала привести к ней нотариуса

Нардеп Надежда Савченко, арестованная на Украине и собравшаяся баллотироваться в президенты, заявила, что ей в этом препятствуют следственные органы. Она уже обратилась в соответствующие украинские и международные инстанции и правоохранительные органы.

"Для того, чтобы я могла стать кандидатом, зарегистрироваться, пройти всю процедуру, мне нужен нотариус. А СБУ всячески блокирует этот процесс, они не допускают ко мне нотариуса, хотя не имеют права этого делать", - заявила политик.

При этом ей поступают "отписки о том, что они не знают, каким образом они это могут сделать", передает "Интерфакс". Савченко предположила, что нотариуса к ней допустят только после того, как регистрация на выборы президента завершится. По ее мнению, все это делается специально.

Между тем, 15 января исполнилось ровно 300 дней с тех пор, как народный депутат Украины находится за решеткой. Ее сестра Вера уже начала кампанию по сбору средств для участия Надежды в выборах, сообщает Gazeta.ua. При этом она призналась, что травмы на колене продолжают беспокоить родственницу.

"Надю возят в больницу. 14 января в коленный сустав ввели гель после операции на мениске, которую провели несколько недель назад. На боли не жалуется", - рассказала Вера Савченко.

Также она рассказала, что в камеру к Надежде не пускают не только нотариуса. В частности, к ней хотел прийти украинский журналист Дмитрий Гордон. Но ему не удалось попасть в камеру. По словам Веры, шансов, что Надежду выпустят до выборов, нет.

В декабре 2018 года Савченко затеяла сухую голодовку. Она продлилась семь дней. Позднее стало известно, что нардеп очень болезненно выходит из нее. В частности, она не смогла явиться на судебное заседание из-за частичной потери слуха, зрения и головокружения.

Надежда Савченко подозревается в подготовке терактов и госпереворота. Также ее заподозрили в организации покушения на президента Украины Петра Порошенко. С марта депутат находится в СИЗО.