ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путину подарили "Россию"

16:34
  • вторник
  • 15 января 2019

Президенту вручили клюшку с надписью "Россия" и гербом

Владимир Путин во вторник посетил выставку бизнес-идей Агентства стратегических инициатив. Там президенту показали новые российские хоккейные клюшки. 

Одна из них — с надписью "Россия" и гербом — заинтересовала Путина. Ему рассказали, что клюшка выполнена из композитных материалов — углепластика и стекловолокна.

Представитель АСИ заметил, что такой президент уже играл, но пообещал подарить ему такую же, передает ТВЦ.RU.

Кроме нее, на стенде были представлены клюшки с названием С-400, АК-47, Т-90. В АСИ пошутили, что европейские заказчики попросили поменять названия. Президент на шутку не отреагировал. Одну из них Путин попробовал на прочность.

Главное сегодня
Владимир Путин во время осмотра выставки
Владимир Путин во время осмотра выставки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.