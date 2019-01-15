Путину подарили "Россию"

Президенту вручили клюшку с надписью "Россия" и гербом

Владимир Путин во вторник посетил выставку бизнес-идей Агентства стратегических инициатив. Там президенту показали новые российские хоккейные клюшки.

Одна из них — с надписью "Россия" и гербом — заинтересовала Путина. Ему рассказали, что клюшка выполнена из композитных материалов — углепластика и стекловолокна.

Представитель АСИ заметил, что такой президент уже играл, но пообещал подарить ему такую же, передает ТВЦ.RU.

Кроме нее, на стенде были представлены клюшки с названием С-400, АК-47, Т-90. В АСИ пошутили, что европейские заказчики попросили поменять названия. Президент на шутку не отреагировал. Одну из них Путин попробовал на прочность.