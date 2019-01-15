В Центробанке ополчились на золотую рыбку и волшебную щуку

Сказки о халяве и легкой наживе плохо отражаются на детях

В Центробанке России рассказали, как повысить финансовую культуру в стране. Для этого, по мнению первого зампреда регулятора Сергея Швецова, нужно перестать читать детям сказки про легкую наживу – о золотой рыбке и волшебной щуке, которые исполняют желания.

"Вот смотрите: старший брат работает - он дурак, средний брат работает - дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку - у него все хорошо", - отметил чиновник.

По словам Швецова, такие сказки необходимо менять. "Мы должны отказаться от этого бэкграунда - обучать детей халяве. Это очень важно", - приводит его слова АГН "Москва".

Первый заместитель председателя Банка России считает, что в России с самого детства нужно формировать культуру финансовой грамотности.