Люди заживо сгорели в жутком ДТП под Воронежем

Погибли семь человек

Смертельная авария произошла на 166 километре автодороги Курск – Борисоглебск в Воронежской области. Столкнулись три автомобиля.

Как установили сотрудники полиции, водитель Lexus, следовавший в сторону Воронежа, не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с еще двумя автомобилями. В результате в транспортных средствах начался пожар, который уже локализован.

Известно о семи погибших, говорится на сайте пресс-службы регионального управления МВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.