Обнаглевшие коллекторы напали на московскую школу

Директор и учителя получают угрозы из-за родителя одного из учеников

Директор столичной школы № 1285 сообщила на своей странице в Facebook о том, что коллекторское агентство "поставило на автообзвон" ее личный телефон, телефон школы и шести преподавателей. Звонки начали поступать 24 декабря. Коллекторы требуют у сотрудников школы взыскать долг с родителя одного из учеников.

"С нас требуют: уплаты долга, изгнания детей из школы. Дословно: "вышвырнуть", – цитирует сообщение директора РИА Новости.

Депутат Госдумы, координатор "Единой России" Анна Кувычко направила официальные запросы в Центробанк, Прокуратуру и Федеральную службу судебных приставов с просьбой защитить школу и проверить факты угроз.

В депутатских запросах отмечается, что данная ситуация должна быть немедленно разрешена, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение из пресс-службы "Единой России". Случай признается вопиющим.

"Проблема атак коллекторов в последнее время ушла из повестки. Но теперь ясно – наглости в деятельности отдельных взыскателей долгов стало существенно больше. Надеюсь, что коллекторы, донимавшие учителей, будут установлены и привлечены к ответственности, вплоть до уголовной", – говорится в сообщении.