Почти 19 млн человек стали гостями "Путешествия в Рождество"

Фестиваль посетили пять миллионов туристов

Участниками фестиваля "Путешествие в Рождество" стали 18,6 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города. Это на 10% больше, чем годом ранее, передает ТВЦ.RU.

Фестиваль проходил в Москве уже в шестой раз. Гости праздновали Новый год и Рождество, смотрели спектакли и концерты, участвовали в мастер-классах и спортивных занятиях, катались с ледяных горок и на коньках.



Главной темой "Путешествия в Рождество" стал театр. Фестивальные "Ледовые театры", которые работали в Новопушкинском сквере и на катке на Красной площади, показали 79 балетов на льду. Почти полтора миллиона человек стали зрителями почти трех тысяч выступлений творческих коллективов.