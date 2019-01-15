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Почти 19 млн человек стали гостями "Путешествия в Рождество"

16:53
  • вторник
  • 15 января 2019

Фестиваль посетили пять миллионов туристов

Участниками фестиваля "Путешествие в Рождество" стали 18,6 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города. Это на 10% больше, чем годом ранее, передает ТВЦ.RU.

Фестиваль проходил в Москве уже в шестой раз. Гости праздновали Новый год и Рождество, смотрели спектакли и концерты, участвовали в мастер-классах и спортивных занятиях, катались с ледяных горок и на коньках.

 
Главной темой "Путешествия в Рождество" стал театр. Фестивальные "Ледовые театры", которые работали в Новопушкинском сквере и на катке на Красной площади, показали 79 балетов на льду. Почти полтора миллиона человек стали зрителями почти трех тысяч выступлений творческих коллективов.

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