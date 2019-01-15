Сколько миллиардов нужно для победы над бедностью в России

В Министерстве труда назвали точную цифру

Число российских граждан, которые проживают за чертой бедности, за девять месяцев прошлого года снизилась на 0,5 процентных пункта. Такие данные озвучила на Гайдаровском форуме вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

"В 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня бедности — значение показателя составило 13,2%", - заявила она.

Со своей стороны министр труда и социальной защиты Максим Топилин отметил, что для победы над бедностью в России нужно порядка 800 миллиардов рублей.

"В семье прожиточный минимум – 20 тысяч, допустим, они получают все 18. У этой семьи (дефицит доходов) две тысячи, у другой – пять тысяч. Если все это суммировать, то это 800 миллиардов", - приводит слова министра "Газета.Ru".

Выступая на большой пресс-конференции, президент Владимир Путин отметил, что показатель ВВП в России вырос на 1,7%. При этом рост реальных доходов населения составил 0,5%.