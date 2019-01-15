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Появилось видео жуткого ДТП под Воронежем

17:11
  • вторник
  • 15 января 2019

Все три автомобиля были в огне

В Сети опубликовали видеозапись с места страшной аварии, которая произошла на 166 километре автодороги Курск – Борисоглебск в Воронежской области. Об этом сообщает ТВЦ.ru.

Ранее в региональном МВД сообщили, что водитель Lexus, следовавший в сторону Воронежа, не справился с управлением. В итоге он столкнулся с двумя ехавшими навстречу автомобилями. В транспортных средствах начался пожар. 

По последним данным, жертвами аварии стали семь человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

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ДТП под Воронежем
ДТП под Воронежем
ДТП под Воронежем
ДТП под Воронежем
ДТП под Воронежем
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