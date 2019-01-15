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Яйца Дмитрия Маликова вызвали оторопь

17:19
  • вторник
  • 15 января 2019

Певец опубликовал в инстаграме фотографию двух куриных яиц

Дмитрий Маликов отреагировал на новости о самом популярном яйце. В своем инстаграме певец и композитор опубликовал фотографию сразу двух яиц и предложил побить мировой рекорд по лайкам.

Яйца Маликова лежат на красном куске ткани, похожем на шорты. "Одно яйцо! (35 млн лайков мировой рекорд!) А у нас - два яйца!!! Даешь 70!!!" - оставил эмоциональную подпись под фотографией певец.

 

Фанаты юмор оценили неоднозначно, пишет URA.RU.

"Эти яйца никому не дают покоя)))" – восхищается пользователь ta978ti (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).

"Долой зануд и скряг....давай лайк Диме.... Улыбайтесь и будьте проще!" – призывает okcana_miroshnikova

Нашлись и те, кому шутка композитора совсем не понравилась.

"Дима, у Вас случайно не началась самовлюбленность?? А то после 45-50 лет мужчины начинают деградировать, или влюбляются в самого себя. Дело-то идёт к климаксу. Мужскому климаксу", - негодует пользователь zelekzelekzelek289

"Тебе сколько лет, Дима? Или, как Киркорову с Басковым, к 50 годам крышу сносит?" – возмущена tatyanakuzhakova.

Появилась в комментариях и подписчики, которым не понравилась реакция других читателей.

"Да, подписчики у Дмитрия в своём большинстве отстой оказались", - посетовала izolochevskaia.

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Накануне ТВЦ.RU сообщал, что фотография обычного на вид куриного яйца набрала более 26 миллионов лайков в Instagram. Таким образом, в соцсети поставлен новый рекорд по лайкам. Яйца Дмитрий Маликова на момент публикации новости набрали 29,3 тысячи лайков.

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Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов
Фотография куриных яиц из инстаграма Дмитрия Маликова
Фотография куриных яиц из инстаграма Дмитрия Маликова
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