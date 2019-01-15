Под завалами дома в Шахтах нашли тела еще двух человек

Спасатели ищут под завалами еще одного человека

Число жертв взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области увеличилось до четырех. Во вторник обнаружены дела еще двух человек, сообщил начальник главка МЧС России по региону Вячеслав Бутко. По данным "Интерфакса", неизвестной остается судьба еще одного жильца.

Взрыв произошел 14 января рано утром в квартире на девятом этаже. Два верхних этажа первого подъезда оказались полностью разрушены. Кроме того, от ударной волны пострадал соседний дом.

За прошедшие сутки спасатели укрепили подпорками конструкции между лестничными маршами. Однако угроза обрушения стен многоэтажки сохраняется. Всего пострадали 16 квартир. Более 100 человек были вынуждены остановиться у родственников и друзей.

По факту инцидента расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". За две недели в России произошло две трагедии, связанных со взрывом бытового газа.