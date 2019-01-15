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"Шины уже не будем палить": стал известен сценарий нового Майдана

18:18
  • вторник
  • 15 января 2019

Дмитрий Ярош не может успокоиться

Если власти "сдадут" Украину в языковой, культурной и экономической политике России, то в стране будет организован "новый Майдан". Об этом рассказал украинский националист и депутат Рады, советник главы Генштаба ВСУ Дмитрий Ярош.

По его словам, он сам готов заняться организацией протестов. Ярош считает, что цели, преследуемые во время Майдана, так и не были выполнены в достаточной мере даже спустя пять лет. Националист считает главной задачей "утверждение собственного государства".

"В таком случае шины, конечно, уже никто не будет палить. У людей на руках достаточно всего, чтобы более эффективно действовать", - рассказал Ярош. Как передает "Газета.Ru", можно задействовать целый комплекс легальных демократических процедур при повторении событий 2014 года.

Ранее Ярош призвал "убивать с Любовью" православных священников. До этого он заявил о создании на Украине школы молодых диверсантов для борьбы с Россией.

В ноябре 2013 года в Киеве началась многомесячная акция протестов "Евромайдан". Беспорядки в центре украинской столицы завершились в феврале 2014 года. За последние пять лет после Майдана простые украинцы потеряли пятую часть дохода.

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