Чем грозит введение налога на выезд из России

Введение нового сбора вызовет рост недовольства россиян

Организация по продвижению бизнес-патриотизма "АВАНТИ" направила предложение в Госудуму и Совфед России, согласно которому граждане и иностранцы будут обязаны платить налог в размере 500 рублей при выезде из страны. Предполагается, что сумма будет взиматься за каждый выезд лица, кроме случаев временной остановки на территории России, составляющей менее 24 часов. Основанием инициативы авторы сочли успешный мировой опыт.

Экономист, директор института экономики и финансов ГУУ Валерий Сенков не понимает, на какие нужды может пойти данная сумма. Он предположил, что такой налог может стать фактором сокращения турпотока из страны.

"Не будет ли эта сумма являться заградительной пошлиной, для того чтобы турпоток сократился, и доходы упали? Ну, может быть. С другой стороны, основополагающим фактором, влияющим на величину турпотока за границу является падение реальных располагаемых доходов населения. И мы видим, что статистика выезжающих сокращается за счет так называемого «скукоживания» доходов среднего класса. Я не могу прокомментировать, на какие целевые нужды этот налог пойдет, и, соответственно, какой процент от этой суммы пойдет в бюджет, и что он сможет поднять", - поделился эксперт с ТВЦ.RU.

По его словам, появление такого налога вызовет негодование россиян. "Однозначно это вызовет рост недовольства. Мы видим, с одной стороны, тренд на сокращение выезжающих, с другой стороны, мы видим, что налоговая нагрузка налоговых и неналоговых платежей, начиная с 2019 года выросла. По факту вырос НДС, вырос ряд других платежей. И это укладывается в общий тренд того, что вся финансовая нагрузка падает на обычных физических лиц", - заключил Сенков.

Эксперт сравнил введение новой пошлины с ростом НДФЛ, при этом увеличения стоимости туров он не прогнозирует. "С точки зрения экономического подхода, если гражданин является плательщиком этой так называемой пошлины, то это все равно, что поднять НДФЛ. Вы ведь оплачиваете страховые взносы из фонда оплаты труда, а плательщиком НДФЛ является физическое лицо, и работодатель просто является налоговым агентом, который этот НДФЛ удерживает. То есть если плательщиком этих денег будет само физическое лицо, то налоговой нагрузки на турагентство, которое выдает путевку, я так понимаю, не будет, поэтому вырасти стоимость туров не должна", - подытожил экономист.