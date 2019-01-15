Россия и США разочаровались друг в друге в Женеве

Делегации России и США разочарованы тем, как прошли переговоры по ракетному договору

В Женеве во вторник прошли российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Нашу страну представлял заместитель министра иностранных дел, передает "ТВ Центр".

Как заявил Сергей Рябков, Москва привезла на встречу ряд предложений по РСМД, однако Вашингтон отказался конструктивно воспринимать их. Вместо этого США продолжают обвинять нашу страну в нарушении условий соглашения.

Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон призвала нашу страну до 2 февраля уничтожить ракеты, которые не соответствуют договору. Москва неоднократно опровергала подобные обвинения и продолжает выдвигать встречные претензии. В частности, отмечая, что США размещают в Европе универсальные установки МК-41. Они разработаны для пусков крылатых ракет, которые подпадают под запрет ДРСМД.