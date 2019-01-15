Зимбабве названо важным партнером России

Владимир Путин пообещал президенту страны поддержку

Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Он возглавил государство чуть более года назад, и впервые находится с визитом в России.

Открывая встречу, лидеры отметили, что между нашими странами налажено политическое сотрудничество, и сейчас необходимо уделить внимание развитию экономических связей. Зимбабве уже 20 лет находится под действием западных санкций, напоминает "ТВ Центр".

Всё это время, как подчеркнул Мнангагва, Россия оставалась для африканской страны надёжным партнёром, и сегодня Зимбабве рассчитывает на помощь Москвы.