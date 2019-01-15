Медведев приготовил для бизнеса гильотину

Премьер-министр предложил снизить регуляторную нагрузку вдвое, отменив устаревшие требования

Для экономического прорыва России необходимо снизить законодательную нагрузку на бизнес. Устаревшие и избыточные требования к предпринимателям должны быть отменены. Об этом говорил Дмитрий Медведев на открывшемся в Москве юбилейном десятом Гайдаровском форуме.

Его участники обсуждают национальные цели развития и глобальные тренды в экономике. Обращаясь к участникам конференции, премьер предложил применить "механизм гильотины" по отношению к требованиям контрольно-надзорных органов при проверках частных предприятий.

Число нормативных актов, устанавливающих эти параметры, достигло девяти тысяч. По мнению главы правительства, требования, которые не будут специальным образом одобрены или изменены, должны автоматически утратить силу, передает "ТВ Центр".

"В соответствии с таким механизмом к 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий. На выходе мы должны получить современные нормы, которые будут понятными как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов. Ну а результатом является прозрачная система контроля, которая нацелена на решение и задач безопасности потребителей, и на ускорение экономического роста", - заявил Медведев.