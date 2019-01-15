Украинцам облегчат отказ от своего гражданства в России

Украинцев с российскими паспортами будут принимать на госслужбу

В России будет введен упрощенный порядок выхода из гражданства Украины. Соответствующий законопроект во вторник в первом чтении поддержала Госдума. Ранее для выхода из украинского гражданства нужно было получить разрешение Киева. Теперь это делать не придется – нужен лишь добровольный письменный отказ.

"Документ, в том числе, поможет решить и проблемы крымчан, которые оформили гражданство РФ до 18 марта 2014 года", - пишет РИА Новости.

Отказ от украинского гражданства особенно актуален для тех людей, которые хотят поступить в России на госслужбу или работать в правоохранительных органах.