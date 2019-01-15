Порошенко рассказал, как удовлетворить Украину

Президент хочет сделать страну энергонезависимой

Украинский лидер Петр Порошенко назвал свою главную цель на ближайшие пять лет. Это произошло в ходе его поездки в Волынскую область.

"Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом. Нужно прекратить, чтобы кто-то крал этот газ, а потом списывал это на государственный долг", – заявил президент Украины, передает сайт украинских "Вестей".

В настоящий момент Порошенко занимает четвертую строчку в рейтинге вероятных кандидатов в президенты Украины. Его поддерживают только 11,3% тех, кто примет участие в голосовании. Одним из главных провалов за время президентства Порошенко называют повышение цен на газ. Из-за этого многие граждане Украины вынуждены жить в невыносимых условиях этой зимой.

Между тем, компания "Нафтогаз" начала 2019 год с минимальным остатком денежных средств на своих счетах. Это значительно усложнило закупку газа в пик отопительного сезона.

До этого Киев обвинил Москву в срыве трехсторонних переговоров по газу. Также Украина рекордно сократила запасы газа.