Медведева назвала место своей мечты

Переехавшая в Канаду спортсменка намерена вернуться на родину

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих дальнейших планах. По словам спортсменки, в будущем она намерена вернуться домой.

Медведева сообщила в Instagram, что для нее русский дух – это родной воздух и русскоговорящие люди вокруг. При этом фигуристка призналась, что для работы может несколько лет жить в другой стране, передает РИА Новости.

В декабре Евгения Медведева рассказала, что завидовала своим коллегам и даже подставляла их. Из-за этого она считает себя плохим человеком.

Медведева - двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года и двукратная чемпионка мира. Летом 2018 года фигуристка начала сотрудничать с канадским тренером Брайаном Орсером и переехала в Канаду.