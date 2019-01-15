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Медведева назвала место своей мечты

20:58
  • вторник
  • 15 января 2019

Переехавшая в Канаду спортсменка намерена вернуться на родину

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих дальнейших планах. По словам спортсменки, в будущем она намерена вернуться домой.

Медведева сообщила в Instagram, что для нее русский дух – это родной воздух и русскоговорящие люди вокруг. При этом фигуристка призналась, что для работы может несколько лет жить в другой стране, передает РИА Новости.

В декабре Евгения Медведева рассказала, что завидовала своим коллегам и даже подставляла их. Из-за этого она считает себя плохим человеком.

Медведева - двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года и двукратная чемпионка мира. Летом 2018 года фигуристка начала сотрудничать с канадским тренером Брайаном Орсером и переехала в Канаду.

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