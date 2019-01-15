На пострадавшую от краснодарского судьи спортсменку посыпались угрозы

Из студентки пообещали сделать "вторую Шурыгину"

Студентка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Краснодаре. В этот момент она переходила дорогу возле нерегулируемого светофора.

Очевидцы рассказали, что ДТП произошло на пересечении улиц Стахановской и Тургенева еще 21 декабря прошлого года. Но видеозапись инцидента появилась в интернете только сейчас.

Как передает "Российская газета", пострадавшая отделалась травмой ноги. Полицейские, прибывшие на место, составили протокол о ДТП, и отпустили мужчину.

На видеозаписи видно, как мужчина, вышедший из Kia Optima, выясняет отношения с другим человеком на дороге. При этом он угрожает оппоненту арестом. Снимавший ролик мужчина заявляет, что устроивший ДТП водитель пьян: "Он синий".

Как передает сайт Юга.ру, судью зовут Арсен Крикоров. Он признался, что действительно был на месте аварии и готов возместить ущерб. При этом, он подчеркнул, что с него хотят получить три миллиона рублей. Комментируя слухи о своем нетрезвом состоянии, блюститель закона подчеркнул, что не выпивал тогда, а просто перенервничал.

Пострадавшая оказалась членом сборной Краснодарского края по тхэквондо. В результате ДТП девушка получила разрыв связок, вывих надколенника и ссадины. Ей требуется операция. По ее словам, авария произошла после полуночи, когда светофоры уже не регулировались. Увидев, что автомобиль остановился, она решила пойти по пешеходному переходу, но тут машина тронулась с места и задела ее.

Выбежавший из машины мужчина заявил, что пострадавшая якобы устраивает цирк и предложил разобраться на месте. Тем не менее, полиция все равно приехала на место ДТП. Однако проверять судью на наличие алкоголя и наркотических средств в крови не стала, так как он является "неприкосновенным лицом".

Сейчас девушке начали поступать угрозы. Из нее хотят сделать "вторую Шурыгину". Неизвестная девушка написала: "бойтесь теперь ходить".