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Путину показали беспилотный комбайн и "клюшку будущего"

22:14
  • вторник
  • 15 января 2019

Владимир Путин ознакомился с инициативами, которые могут быть реализованы в самом ближайшем будущем

Владимир Путин провёл во вторник заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Обсуждались итоги прошедшего года и планы работы на ближайшую трёхлетку. Открывая заседание, президент отметил, что за 7 лет своей деятельности Агентство достигло результатов, которыми можно гордиться. Это, прежде всего, поддержка более чем 350 проектов, давших экономике современные технологии и рабочие места.

План строительства экологических отелей в заповедниках, прототип беспилотного уборочного комбайна, медицинская техника. На выставке Агентства стратегических инициатив Владимиру Путину рассказывают о самых перспективных проектах. Кое-что президент тестирует прямо на месте. Хоккейные клюшки из углепластика и стекловолокна. За границей на такие большой спрос. Одну из них Путину обещают прислать в подарок, передает "ТВ Центр".

Агентство создали по инициативе Владимира Путина 7 лет назад. И итоги его работы за это время "зримые и понятные", говорит глава государства.

"Это улучшение правовой базы и условий для бизнеса. Второе - это поддержка свыше 350 конкретных проектов, за которыми – рабочие места, передовые продукты, технологии. Это добровольческие, образовательные и социальные инициативы, тоже очень интересные, перспективные и очень полезные", - заявил Путин.

Президент отмечает: агентством выработан уникальный механизм решения задач, и теперь его надо распространить в регионы. А главная задача - помочь с реализацией национальных проектов.

"Мне бы очень хотелось, чтобы ваша работа - собственно говоря, это было и на протяжении предыдущих семи лет, но сейчас это особенно важно становится, - чтобы ваша работа была вписана в стратегию развития страны, в то, что мы называем нашими национальными проектами, чтобы это естественным образом вплеталось и помогало реализации тех задач, которые стоят в этих стратегических направлениях", - указал Путин.

Глава государства перечислил и основные направления работы АСИ на ближайшее будущее. Продолжить практику национальной предпринимательской инициативы и рейтинга инвестиционного климата в регионах. Развивать WorldSkills и сеть Кванториумов.  Привлекать добровольчество буквально во все сферы -  от медицины до экологии. Наконец, поддерживать бизнесменов, которые занимаются общественно значимыми делами. Благоустройством, сохранением исторического наследия или туризмом.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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