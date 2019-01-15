В Кении после теракта посольство обратилось к россиянам

Наше посольство в Кении призывает соотечественников, которые находятся сейчас в Найроби, проявлять осторожность

Теракт произошел в столице Кении - Найроби. Там в результате нападения на гостинично-офисный комплекс погибли по меньшей мере 5 человек. Сначала возле одного из зданий прогремели два взрыва, после чего началась стрельба. Нападавшие захватили заложников. Ответственность за атаку уже взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". Её деятельность запрещена в России.

Сотрудники службы безопасности выводят очередную группу людей. Сколько еще человек остаётся внутри, неизвестно. В здании по-прежнему периодически слышна стрельба, на парковке полыхает несколько автомобилей. К месту происшествия стянуты наряды полиции и группы захвата. В небе над отелем барражирует военный вертолёт. Операция по зачистке здания и освобождению заложников продолжается уже несколько часов, передает "ТВ Центр".

Отель расположен в престижном районе кенийской столицы. Первые этажи занимают многочисленные банки и офисы. Нападение произошло в самый разгар рабочего дня. Неизвестные открыли стрельбу по охране комплекса, бросили несколько гранат в припаркованные машины и ворвались в здание.

Сколько всего боевиков находится в здании, сказать сложно. Очевидцы видели, как внутрь вошли четверо или пятеро мужчин. Все они вооружены и одеты в бронежилеты. Сначала открыли огонь по посетителям и сотрудникам, затем вступили в перестрелку с полицией. По неподтвержденным данным, пять человек погибли, еще восемь доставлены в городские больницы. Однако пострадавших может быть куда больше. Постояльцы гостиницы и сейчас прячутся в своих номерах, пытаясь связаться с родными и близкими по телефону.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России сомалийская группировка "Джамаат Аш-Шабааб". По данным западных информагентств, новый теракт – это ответ исламистов на решение кенийского мирового суда. Накануне он признал вину трех участников группировки в нападении на торговый центр в Найроби в сентябре 2013 года. Тогда погибли 67 человек. Но выводы делать рано. На место ЧП прибыл глава национальной полицейской службы страны.

Сохранять спокойствие и по возможности не покидать свои дома призвали туристов в российском посольстве. Отель расположен в нескольких километрах от Национального парка Найроби и международного конференц-центра. По крайней мере, до тех пор, пока властям не удастся навести порядок.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".