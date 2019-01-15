Медведев на примере омлета рассказала о трудностях бизнеса в России

Сейчас в числе приоритетов государства - развитие инфраструктурных проектов, причем в самом широком смысле

Для экономического прорыва России необходимо снизить законодательную нагрузку на бизнес. Устаревшие и избыточные требования к предпринимателям должны быть отменены. Об этом во вторник шла речь на юбилейном, десятом Гайдаровском форуме, открывшемся в Москве. Его участники обсуждают национальные цели развития и глобальные тренды в экономике. Приветствие организаторам и гостям конференции направил Владимир Путин. Он назвал Гайдаровский форум одной из наиболее авторитетных дискуссионных площадок.

Подробнее – в репортаже Петра Вершинина.