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Медведев на примере омлета рассказала о трудностях бизнеса в России

22:22
  • вторник
  • 15 января 2019

Сейчас в числе приоритетов государства - развитие инфраструктурных проектов, причем в самом широком смысле

Для экономического прорыва России необходимо снизить законодательную нагрузку на бизнес. Устаревшие и избыточные требования к предпринимателям должны быть отменены. Об этом во вторник шла речь на юбилейном, десятом Гайдаровском форуме, открывшемся в Москве. Его участники обсуждают национальные цели развития и глобальные тренды в экономике. Приветствие организаторам и гостям конференции направил Владимир Путин. Он назвал Гайдаровский форум одной из наиболее авторитетных дискуссионных площадок.

Подробнее – в репортаже Петра Вершинина.

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Дмитрий Медведев во время посещения Х Гайдаровского форума
Дмитрий Медведев во время посещения Х Гайдаровского форума
Дмитрий Медведев во время посещения Х Гайдаровского форума
Дмитрий Медведев во время посещения Х Гайдаровского форума
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