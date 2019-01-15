Ошарашенные полицейские напали на следователей в Уфе

В отношении сотрудников регионального МВД возбуждено дело

Необычный инцидент произошел в Уфе в декабре 2018 года. Сотрудники одного из отделов местного МВД избили двух сотрудников региональной службы управления Следственного комитета России.

Теперь СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции по статье "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия". Они напали на следователей, когда те пришли в полицейский отдел, чтобы провести проверку. При этом они привели с собой двух понятых.

Как сообщается на сайте регионального СУ СКР, их атаковали начальник дежурной смены и оперативный дежурный Отдела полиции №11 УМВД по городу. При этом один из подозреваемых попытался избежать ответственности. Он предоставил фиктивную справку о якобы переломе руки. Тем не менее, во время следствия информацию опровергли. Теперь подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Между тем, сайт Proufu сообщает, что инцидент произошел 14 декабря 2018-го. В дежурную часть отдела полиции ворвались четверо. Один из них оказался старшим следователем Ленинского межрайонного СО СУ СК по Республике Михаил Кузнецов.

Сообщается, что они дождались, пока из дежурного помещения выйдет следственно-оперативная группа, и проникли в помещение. Попав внутрь, они начали требовать журнал задержанных и доставленных лиц. Дежурные полицейские оказались ошарашены происходящим. В итоге ситуация вылилась в конфликт.