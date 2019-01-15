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"Узурпатор": парламент Венесуэлы связал Мадуро руки

22:12
  • вторник
  • 15 января 2019

Теперь все действия Мадуро лишены законной силы

Венесуэльский парламент официально объявил президента страны Николаса Мадуро узурпатором. Согласно принятому положению, это фактически означает признание всех действий Мадуро и исполнительной власти лишенными законной силы.

Депутаты, руководствуясь статьями 233, 333 и 350 конституции, считают, что главой государства должен стать лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп рассматривает возможность признать его легитимным президентом, отмечает РИА Новости.

Мадуро вступил в должность президента на прошлой неделе. Он набрал 6,2 миллиона голосов, а его соперник – почти два миллиона голосов избирателей. Венесуэльская оппозиция результаты прошедших выборов признавать отказалась. Кроме того, несколько стран выразили протест в связи с инаугурацией Мадуро.

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