"Узурпатор": парламент Венесуэлы связал Мадуро руки

Теперь все действия Мадуро лишены законной силы

Венесуэльский парламент официально объявил президента страны Николаса Мадуро узурпатором. Согласно принятому положению, это фактически означает признание всех действий Мадуро и исполнительной власти лишенными законной силы.

Депутаты, руководствуясь статьями 233, 333 и 350 конституции, считают, что главой государства должен стать лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп рассматривает возможность признать его легитимным президентом, отмечает РИА Новости.

Мадуро вступил в должность президента на прошлой неделе. Он набрал 6,2 миллиона голосов, а его соперник – почти два миллиона голосов избирателей. Венесуэльская оппозиция результаты прошедших выборов признавать отказалась. Кроме того, несколько стран выразили протест в связи с инаугурацией Мадуро.