Как выиграть 500 миллионов рублей

Обладатель супервыигрыша долгое время играл в лото

Обнаружен счастливый победитель розыгрыша новогоднего тиража лотереи "Русское лото". Им оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко. Теперь его кошелек пополнился на 500 миллионов рублей.

Как рассказала супруга мужчины Оксана, в лотерею он играет давно. При этом бывало, что екатеринбуржец даже выигрывал небольшие суммы. Билет со столь щедрым выигрышем лежал у семейства Мирошниченко еще с лета 2018 года. Победители попросту забывали пойти получить выигрыш.

Когда Николай Мирошниченко узнал о произошедшем, он долго не мог поверить в это. Он несколько раз перепроверил номера на билете. После этого решил пересмотреть запись трансляции тиража, передает "Московский комсомолец". В итоге он позвонил в контактный центр. Там ему подтвердили информацию об успехе.

Говоря о том, куда потратить такие деньги, Николай и его жена отметили, что продолжат работать в городском автопарке водителями. А еще они хотят расплатиться с ипотекой, помочь родственникам, увидеть мир и заняться благотворительностью.