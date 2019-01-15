Депутаты нанесли Терезе Мэй сокрушительное поражение

Они проголосовали против сделки по Brexit

Сделка Великобритании с Евросоюзом по условиям Brexit отклонена. Решение приняла палата общин британского парламента в ходе голосования.

Поражение британского премьера Терезы Мэй, настаивавшей на принятии именно этого проекта соглашения, оказалось разгромным. "За" проголосовали всего 202 депутата, тогда, как "против" высказались 432 парламентария. Это самое крупное поражение для главы правительства Соединенного королевства в парламенте за 95 лет.

Также на голосование в британской палате общин вынесли документ о положениях о будущих отношениях Великобритании и ЕС, сообщает "Интерфакс". Комментируя произошедшее, сама Мэй отметила, что все еще не теряет надежду на выход Британии из ЕС. "Я стала премьер-министром сразу после этого референдума, и я считаю, что моя обязанность обеспечить [его реализацию]", - сказала она.

Между тем, лидер британских лейбористов Джеймс Корбин объявил о запуске процедуры вотума недоверия премьер-министру, передает ТАСС. 16 января состоится обсуждение этого вопроса, отметили в правительстве.

В Еврокомиссии теперь активизируют работу по подготовке к выходу Британии из Евросоюза без соглашения. Как рассказал председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, риск того, что все завершится именно так, вырос. Также к неупорядоченному Brexit готовится правительство Германии.

Сейчас у Мэй есть только три дня для того, чтобы представить парламенту план "Б" по Brexit. Она попытается получить некоторые уступки от ЕС.

Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза Тереза Мэй вела полтора года. Brexit должен произойти 29 марта. После этого начнется переходный период. Он продлится до декабря 2021-го.