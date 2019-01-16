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Галкин сообщил о состоянии отравленной Пугачевой

05:47
  • среда
  • 16 января 2019

Юмориста озадачило внезапное внимание журналистов

Максим Галкин прокомментировал сообщения СМИ об отравлении Аллы Пугачевой на съемках одной из программ. Юмориста озадачило внезапное внимание журналистов к данной теме, так как шоу записывали еще в ноябре прошлого года, и все прошло без инцидентов.
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"У неё всё прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают всю эту ерунду", - отрезал Галкин.

По словам артиста, никакого отравления у Примадонны не было. "И аллергии у неё нет. Аллергия бывает у меня. Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать" – сообщил юморист сайту Teleprogramma.pro.

Напомним, 15 января появилась информация, что Алле Борисовне стало плохо на съемках программы, посвященной Игорю Николаеву. Якобы у певицы появились признаки сильного отравления - запершило в горле, кожа пошла пятнами, она начала задыхаться. Примадонне пришлось экстренно покинуть съемочную площадку.

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