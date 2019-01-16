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Таня Терешина показала новорожденного сына

06:04
  • среда
  • 16 января 2019

Малыш появился на свет в одной из московских клиник

Экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина стала мамой во второй раз. Она родила мальчика. Ребенок появился на свет в одной из московских клиник.

Мальчику уже выбрали имя. Его назвали Арсением. Как сообщила счастливая мама, вес малыша составил 3950 грамм, рост — 55 сантиметров. Татьяна и Арсений чувствуют себя хорошо. Певица даже нашла в себе силы опубликовать пост в соцсети. Она показала первое фото малыша поклонникам.

 

Отцом мальчика стал муж Терехиной бизнесмен Олег Курбатов. Пара уже воспитывает дочку.

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Татьяна Терешина
Татьяна Терешина
Татьяна Терешина
Татьяна Терешина
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