Эксперт предложил Терезе Мэй уйти в отставку

Тимофей Бордачев не исключил "жесткий" вариант Brexit

Британский парламент завалил проект Терезы Мэй по Brexit. Несмотря на это, 29 марта Великобритания все равно выходит из ЕС. О том, как это будет происходить, в эфире программы "События. 25-й час" рассказал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Два варианта: либо это "жесткий" Brexit, то есть Великобритания выходит из ЕС и разрываются все связи, останавливается движение поездов и рабочей силы, передвижение финансов. Апокалипсис, радикальный вариант. Второй вариант – Великобритании предоставляется дополнительное время для переговоров о выходе. Точка не поставлена. Любая "жесткая" позиция является переговорной", - сказал Бордачев в ответ на вопросы ведущего Алексея Фролова.

Эксперт предложил Мэй уйти в отставку, так как ей больше нечего предложить. Полный комментарий смотрите в видео.