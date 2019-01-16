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Из-под завалов дома в Шахтах вытащили тело 23-летней девушки

08:42
  • среда
  • 16 января 2019

В среду в Шахтах объявили траур по погибшим от взрыва газа

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в городе Шахты в Ростовской области. Количество жертв трагедии возросло до пяти человек. В городе объявлен траур по погибшим.
Как обезопасить квартиру от взрыва газа

Ранее спасатели отмечали, что на месте обрушения осталось обследовать одну комнату. Замгубернатора области Вадим Артемов уточнял, что продолжаются поиски 23-летней девушки, тела ее родителей уже вытащили из-под завалов. О том, что пятой жертвой стала именно эта женщина, сообщает "Говорит Москва".

Утром 14 января в доме в Шахтах в квартире на девятом этаже взорвался бытовой газ. В результате были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Изначально сообщалось об одной жертве. Накануне число погибших увеличилось до четырех.

После происшествия в городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За две недели в России произошло две трагедии, связанных со взрывом бытового газа. 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. Трагедия унесла жизни 39 человек. ТВЦ.RU узнал у эксперта, как обезопасить квартиру от взрыва газа (см. видео).

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