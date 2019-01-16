Из-под завалов дома в Шахтах вытащили тело 23-летней девушки

В среду в Шахтах объявили траур по погибшим от взрыва газа

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в городе Шахты в Ростовской области. Количество жертв трагедии возросло до пяти человек. В городе объявлен траур по погибшим.

Ранее спасатели отмечали, что на месте обрушения осталось обследовать одну комнату. Замгубернатора области Вадим Артемов уточнял, что продолжаются поиски 23-летней девушки, тела ее родителей уже вытащили из-под завалов. О том, что пятой жертвой стала именно эта женщина, сообщает "Говорит Москва".

Утром 14 января в доме в Шахтах в квартире на девятом этаже взорвался бытовой газ. В результате были разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Изначально сообщалось об одной жертве. Накануне число погибших увеличилось до четырех.

После происшествия в городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

За две недели в России произошло две трагедии, связанных со взрывом бытового газа. 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. Трагедия унесла жизни 39 человек. ТВЦ.RU узнал у эксперта, как обезопасить квартиру от взрыва газа (см. видео).