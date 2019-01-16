Песков рассказал о планах Путина на женитьбу

Пресс-секретарь президента заявил, что семейное положение никак не отражается на работе главы государства

Дмитрий Песков в интервью "АиФ" высказался о планах Владимира Путина когда-нибудь жениться. "Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает", - признался он.

При этом пресс-секретарь отметил, что никогда не заводил разговор на тему свадьбы с президентом. "Не считаю себя вправе этим интересоваться", - сказал Песков.

Он отметил, что семейное положение Путина не отображается на ситуации в России и мире. "Женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет", - заявил пресс-секретарь.

Напомним, в декабре 2018 года на большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о своей женитьбе. "Как порядочный человек, когда-то я должен буду это сделать", - сказал президент с улыбкой.