"Кровь стынет": Песков рассказал, как ругается Путин

Пресс-секретарь президента не уточнил, использует ли тот мат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что иногда от слов Владимира Путина стынет кровь в жилах. Он оставил без ответа вопрос, использует ли глава государства мат в своей речи.

"Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет", - заявил Песков в интервью "АиФ".

В беседе с журналистом он также рассказал о планах президента на женитьбу. "Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает", - признался он, отметив, что в любом случае семейное положение никак не отражается на работе главы государства.

Ранее спикер Кремля сравнил свою работу с ремеслом сапера, указав, что самое опасное – это исказить слова главы государства или смысл принятых им решений. По его словам, с Путиным "безумно тяжело" спорить, так как он способен "моментально утоптать" собеседника аргументами. До этого Путин в интервью американскому каналу NBC пожаловался, что Песков иногда "несет пургу".