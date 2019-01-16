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"Кровь стынет": Песков рассказал, как ругается Путин

09:00
  • среда
  • 16 января 2019

Пресс-секретарь президента не уточнил, использует ли тот мат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что иногда от слов Владимира Путина стынет кровь в жилах. Он оставил без ответа вопрос, использует ли глава государства мат в своей речи.
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"Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет", - заявил Песков в интервью "АиФ".

В беседе с журналистом он также рассказал о планах президента на женитьбу. "Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает", - признался он, отметив, что в любом случае семейное положение никак не отражается на работе главы государства.

Ранее спикер Кремля сравнил свою работу с ремеслом сапера, указав, что самое опасное – это исказить слова главы государства или смысл принятых им решений. По его словам, с Путиным "безумно тяжело" спорить, так как он способен "моментально утоптать" собеседника аргументами. До этого Путин в интервью американскому каналу NBC пожаловался, что Песков иногда "несет пургу".

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