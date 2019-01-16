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Названы профессии, которые исчезнут в ближайшем будущем

08:31
  • среда
  • 16 января 2019

Роботы вытеснят одни из самых распространенных профессий через 5-10 лет

В ближайшем будущем полностью исчезнут привычные профессии – водители и продавцы, поскольку работников смогут заменить роботы.

В зоне риска также находятся те, чья профессия требует среднего уровня квалификации и узкой специализации, пишет РИА Новости.

Согласно прогнозу экспертов, первые масштабные изменения произойдут в ближайшие 5 - 15 лет. Сейчас повсеместно идет автоматизация производства, новые технологии появляются быстрее, чем раньше.

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