Названы профессии, которые исчезнут в ближайшем будущем

Роботы вытеснят одни из самых распространенных профессий через 5-10 лет

В ближайшем будущем полностью исчезнут привычные профессии – водители и продавцы, поскольку работников смогут заменить роботы.

В зоне риска также находятся те, чья профессия требует среднего уровня квалификации и узкой специализации, пишет РИА Новости.

Согласно прогнозу экспертов, первые масштабные изменения произойдут в ближайшие 5 - 15 лет. Сейчас повсеместно идет автоматизация производства, новые технологии появляются быстрее, чем раньше.