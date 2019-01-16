В Кремле пояснили судьбу жителей Курил после мира с Японией

Мирный договор не навредит жителям островов

Россияне, живущие на Курильских островах, не пострадают в результате подписания мирного договора между Москвой и Токио, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не может и речи идти о том, чтобы был нанесен какой-то вред интересам наших граждан, жителей Курил", - сообщил спикер Кремля в интервью газете "Аргументы и факты".

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились, что будут искать те формулировки договора, которые устроят народы двух стран. "Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений", - отметил Песков.

Мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией до сих пор не подписан из-за территориальных споров. Россия считает, что Южные Курилы (Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп) вошли в состав СССР, в Японии этот факт не признают.