Истощенной изменами мужа Миддлтон поставили в пример красавицу Маркл

Семья актрисы оказалась крепче

Известный в России блогер Лена Миро решила рассказать о женских страхах на примере жен британских принцев. В итоге все рассуждения обозревательницы свелись к поливанию грязью Кейт Миддлтон.

По мнению блогера, Маркл спит спокойно и не волнуется за свой брак, ей не грозят ночные кошмары неуверенной в себе женщины, ведь ни одна красотка не способна увести у актрисы принца. А вот Кейт Миддлтон, по словам Миро, уже изрядно истощена изменами супруга. Блогер назвала герцогиню Кембриджскую – "курицей", которая во всем уступает величественной Маркл.

"Кейт по психотипу – добыча, Меган – хищник. Кейт – жертва, Меган – королева. Кейт ****, а Меган нет", - безапелляционно заявила россиянка.

Блогер уверена, что Кейт делает все, что ей велит королевская семья. "К чему это ее привело? К тому, что она – в свои 37 лет – выглядит на 10 лет старше 37-летней Меган Маркл", - цитирует Миро Дни.ру.