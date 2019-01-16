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Арестанты пожаловались на редкую решетку в СИЗО

09:37
  • среда
  • 16 января 2019

Жалобы на "пыточные" условия поступили в ОНК

Арестанты московских СИЗО жалуются в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) на "пыточные" условия, в частности, на непригодные для сна койки.  

В современных изоляторах нет нар, а есть кровати со специальным настилом из стальных пластин. Сваренные крест-накрест, они образуют большие ячейки, в которые проваливается матрас, особенно ватный. Из-за этого у многих арестантов болят спины. Пружинные настилы как, например, в армии, в изоляторах запрещены из-за того, что заключенные могут разогнуть металл и сделать заточку.

Чтобы облегчить страдания арестантов, ОНК предложила выдавать дополнительные матрасы или туристические пенки. Однако в СИЗО ответили, что пенок у них нет, а дополнительные матрасы выдаются только по медицинским показаниям, пишет газета "Известия".

УФСИН Москвы заверяет, что не получало от арестованных жалоб на койки. На данный момент ведомство проводит плановые работы по замене кроватей в СИЗО. Быстро сделать это невозможно, поскольку по требованиям безопасности койки должны быть вмонтированы в пол.

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