Россиянам пообещали дешевые авиабилеты

Один из рычагов - освобождение авиаперевозчиков от "лишних" сборов

В Минтрансе предложили избавить авиакомпании от "лишних" сборов. Как считают эксперты, это станет одним из рычагов снижения стоимости билетов.

В первую очередь Минтранс планирует освободить авиаперевозчиков от навязывания услуг аэропортов. Авиакомпаниям могут разрешить выбирать собственного заправщика и не платить за доступ к инфраструктуре.

Как пишет газета "Известия", с соответствующим предложением Минтранс обратился в ФАС. Инициатива может стать одним из факторов сдерживания цен на билеты. С другой стороны, как считают эксперты, аэропорты могут ввести новые сборы, чтобы компенсировать убытки.

Цены на авиабилеты в начале 2019 года вырастут минимум на 5-7% из-за возросшей цены на авиакеросин и нестабильного курса рубля, напомнило о прогнозе издание. Подорожание перелетов, запланированных в I квартале, по отдельным зарубежным направлениям уже достигло 25%. Внутренние авиарейсы в январе-марте станут дороже на 5-21%.