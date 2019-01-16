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Москвичка забрала в банке 5,8 млн рублей и загадочно исчезла

09:32
  • среда
  • 16 января 2019

Телефон женщины внезапно перестал отвечать, когда она пересчитывала наличные

В Москве при загадочных обстоятельствах пропала 38-летняя женщина. Как сообщил сожитель москвички, она перестала отвечать на звонки после снятия крупной суммы в банке в центре столицы. Мужчина ждал сожительницу весь день, а ночью пошел в полицию и заявил о пропаже. 

По его словам, утром 15 января он привез гражданскую жену и их двоих детей в банк на улице Новая Басманная. Там женщина планировала снять 5,8 миллиона рублей, вырученные от продажи квартиры. Сотрудник кредитной организации предупредил, что ждать в очереди придется около двух часов. Тогда супруги решили, что мужчина с детьми поедет домой, а женщина останется в банке и позвонит, как только получит деньги.

Через два часа супруг вернулся к банку и стал ждать возлюбленную. При этом женщина предупредила, что забрала деньги из хранилища, теперь ей осталось лишь подписать бумаги и пересчитать наличные. После этого связь с ней прервалась, передает агентство "Москва".

Мужчина прождал москвичку около полутора часов, затем зашел в банк, но выяснилось, что женщины там уже нет. Он вернулся домой и ждал гражданскую жену до позднего вечера, но она так и не вернулась.

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