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Как законно не платить за свет и воду

10:08
  • среда
  • 16 января 2019

Cобственники квартир могут отказаться от некоторых коммунальных платежей

Собственники квартир не смогут избежать оплаты за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, и отопление. Несмотря на это, такая возможность есть, если необходимо сэкономить на воде и электроэнергии.

Об условиях такого сценария рассказала исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева. В первую очередь, хозяева должны не проживать в помещении. Кроме того, по ее словам, в квартире необходимо установить приборы учета, либо подтвердить, что их установка невозможна.

Разворотнева также предупредила о рисках для собственников квартир. "А если вы давно не сдавали показания приборов учета, то есть не делали это больше полугода, то вам начинают начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. И от этого тоже нельзя отказаться", - сказала она в беседе с "Российской газетой".

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