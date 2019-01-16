Путин разоблачил цепляющегося за власть Порошенко

ПЦУ создали для того, чтобы разделить российский и украинский народы

Президент России Владимир Путин назвал создание "новой церкви" на Украине политическим проектом, цель которого – разделить российский и украинский народы.

"Ни о какой духовной жизни речь здесь не идет - мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством", - подчеркнул Путин.

Как пишет "Газета.Ru", Россия не намерена вмешиваться в церковные вопросы на Украине. Действия Киева не ведут к самостоятельности ПЦУ, поскольку она полностью подконтрольна Стамбулу, отметил российский лидер.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел "объединительный собор", на котором объявили о создании новой "Православной церкви Украины". 6 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии. 13 января томос привезли в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы.

С 31 декабря 2018 года на Украине идет избирательная кампания. Президент Украины Петр Порошенко организовал специальный агитационный тур, сопровожденный билбордами, на который глава государства рекламирует томос. Однако поездка не принесла желаемого результата.